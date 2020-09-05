在時晴時雨的台灣，出門怎能沒有一把好的傘？傘絕對是每位小仙女最必備的日用品，除了是最吸睛的時尚配件之外，更要符合輕盈好攜帶、高遮光率抵擋毒辣太陽與紫外線，更要堅固耐用！

女生最怕用到那種設計俗氣的傘，大振豐洋傘推出百種花色傘款可挑選，不管是夢幻感爆棚的日系花卉款、還是雅緻的歐風點點款、IG最紅的簡約格紋無害風，都是人氣熱賣款，更有可愛的療癒插畫款，最適合童心未泯的你！

大振豐傘款以頂級隔熱黑膠布製成，遮光率高達99%，內層的新型黑膠塗層不透光，幫助隔離紫外線，加強防曬效果，更可隔離熱輻射，撐起傘就等於撐起一片清涼。而高耐水度、99%防潑水設計，讓你一傘晴雨兩用，不需要隨天氣替換傘款，只要一把傘就搞定！

高遮光率降溫傘款可隔離陽光、紫外線，晴雨二用更方便。（圖／品牌提供）

有些好看的包包容量就是超小，有時候真的好想捨棄帶傘出門！大振豐洋傘貼心推出多款超輕量碳纖羽毛傘，讓你帶傘出門絕不再是負擔。從100g～200g的重量可選擇，比手機更輕，不管通勤上課工作，還是戶外旅遊、時尚跑趴都可以輕鬆攜帶。多種機能傘款以頂級製材碳纖維傘骨製成，除了輕盈之外更堅固！高硬度特性堅固耐用，雨天沾水也不易腐蝕或生鏽。大振豐洋傘發揮日式職人精神，傳承40年製傘技術，絕對讓你用到就覺得CP超爆表！