英國開架彩妝品牌RIMMEL倫敦芮魅以韓國最新彩妝趨勢，推出全新MINI POWER多功能隨身彩妝盤，無論旅行遊玩、出差工作，只要一盤就輕鬆擁有雙質地眼影、雙質地打亮！

無論旅行遊玩、出差工作，只要一盤就能搞定多變妝容。（圖／品牌提供）

RIMMEL倫敦芮魅全新MINI POWER多功能隨身彩妝盤一盤即可完成百變妝容，精選出三款專屬城市風貌的性格色選，為臉部妝容帶來屬於自己的天使光！零廢色的四色雙質地眼影搭配奶霜質地X絲絨慕斯質地的絕美打亮，僅須用指腹沾取，疊擦於肌膚即可輕鬆完成全臉妝容，讓雙眼綻放完美眼色，臥蠶、鼻頭與雙唇都能蘊藏小心機，輕輕一抹即可打造立體光澤，上班、跑趴、旅行自備透亮光圈！

「#002紐約晨曦」是充滿知性感的泰奶裸色，搭配宛若曙光照耀的大地金屬色系，實用的暖棕色調打造氣質眼眸。（圖／品牌提供）

「#003微醺翡冷翠」以絕美玫瑰粉棕色搭配優雅溫暖赤陶色，質地滑順綿密，指腹輕疊出讓人無法抵擋的誘人氣質。（圖／品牌提供）

「#004艷夏哈瓦那」以前衛個性的橘色搭配人魚水藍，瞬間變身叛逆小淘氣，輕鬆展現夏日多樣的狂熱性格。（圖／品牌提供）

精選四色百搭眼影，同時包含霧面、亮面兩種質地，無論是打底色、重點色、暈染色還是眼線色，全部一盤通收。同時搭配帶有奶霜微濕潤質地的水光柔焦霜，滋潤打亮，輕鬆疊加於眼影、臥蠶、鼻頭，打造低調心機的重點妝容，讓肌膚透亮度、好感度瞬間升級，創造好命感的澎潤光澤。

MINI POWER多功能隨身彩妝盤同時包含霧面、亮面兩種質地。（圖／品牌提供）

最受韓妞喜愛大推的就是獨特霜轉粉質地的「亮顏聚光霜」，如絲絨薄紗般服貼於肌膚，完美映照出精緻且自然的立體感。適合顴骨提亮修飾輪廓，也可堆疊於眼尾，變化出不同的光采效果，打出立體透亮光圈，創造自然深邃的混血眼色！

▍活動

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★獎品內容 ｜ MINI POWER多功能隨身彩妝盤*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/9/17

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