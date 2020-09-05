說到專櫃修護精華，許多人立刻就會想到資生堂小紅瓶「紅妍肌活露N」，每7.1秒賣出一瓶，全球熱銷500萬瓶紅色奇蹟。2020周年慶，資生堂小紅瓶攜手其他NO.1明星商品，共譜美妝史上最強美麗三重奏！

資生堂推出美力三重奏嘗鮮組，內含「面膜水、小紅瓶、拉提神霜」，三步驟讓肌膚穩定修護，膚況更Q彈水嫩、緊緻透亮！

資生堂美力三重奏嘗鮮組限量上市，價值NT5,680優惠價NT2900，含紅妍肌活露N30ml、活妍淨泉露(豐潤型)75ml、激抗痕亮采緊緻乳霜(豐潤版)20ml。（圖／邱映慈攝影）

STEP1: 最強保濕力 #面膜水

「面膜水」是一款前所未有的高機能化妝水，媲美面膜效果的神級逸品。注入資生堂研究室專利VP8+成分，結合第一款使用超強保濕配方(PCA保濕劑+多層微膠囊技術)的化妝水，均勻擦拭全臉，能立即感受剛敷完面膜般的水潤效果，明顯由內而外喚起肌膚潛能，長時間補水、改善細紋，綻放更明亮、更彈潤的好氣色。

保養第一步驟使用「面膜水」擦拭全臉，展現彈潤好氣色。（圖／邱映慈攝影）

STEP2: 最強修護力 #資生堂小紅瓶

小紅瓶是許多KOL穩定肌膚的首選，是能夠提升肌膚防禦力的肌底修護精華，獨創賦活肌底防禦科技™ ImuGeneration Technology™，添加具有卓越免疫力的靈芝萃取精華和具有強韌生命力的鳶尾花根萃取精華，只要一滴，就能修護穩定肌膚，一夜看得見、摸得到的煥采澎彈，美麗，美肌可以宛若天生 ！

資生堂最強美力三重奏，小紅瓶是關鍵的第二步驟。（圖／邱映慈攝影）

STEP3: 最強緊緻力 #拉提神霜

「拉提神霜」讓亮膚、緊緻一次到位，針對亞洲女性推出，解決肌膚輪廓線、彈力喪失及膚色暗沉的困擾。升級資生堂獨家高感度傳遞科技++，幫助多種優異的抗老成分可滲透至肌膚內吸收，立即感受澎彈水潤，長效保濕不黏膩，一次解決法令紋、木偶紋和眼周細紋困擾。

「面膜水、小紅瓶、拉提神霜」三步驟讓肌膚更Q彈水嫩、緊緻透亮。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 資生堂小紅瓶「紅妍肌活露N」50ML*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/17

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