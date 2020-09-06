台灣許多女生留長髮時，沒有整理頭髮、綁頭髮的習慣，出門常讓頭髮披散在肩上，這樣的髮型對大多數人來說可能很浪漫又隨性，但對以下5種長相的人其實並不適合！

▍1.短臉人

臉型短的人如果把頭髮放下來，臉型會看起來變短，若是有短瀏海又讓頭髮散落不整理，整張臉在視覺上會顯得更短，綁起來反而能讓臉型看起來較接近鵝蛋臉，有修飾效果。

在 Instagram 查看這則貼文 大S徐熙媛（@hsushiyuan）分享的貼文 於 PST 2017 年 11月 月 15 日 上午 4:51 張貼

▍2.上半臉上相

若上半臉比下半臉好看的人，散髮時會讓他人的視覺容易停留在下半臉，因此一定要綁頭髮，讓視覺重點容易放在上半臉，而忽略下半臉不好看的地方，顏值更提昇。

▍3.凸額頭

凸額頭也就是天庭飽滿的人，臉型上是非常大的優勢，因此一定要綁頭髮凸顯額頭的線條，讓臉看起來更飽滿，會有明顯的減齡效果。

在 Instagram 查看這則貼文 心如rubylin（@loveruby_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 25 日 上午 2:36 張貼

▍4.短脖人

脖子短的人若是讓頭髮散落在肩膀上，會顯得脖子更短，因此適合把頭髮綁起來，凸顯脖子線條，能改善整體比例。

▍5.圓臉人

臉型圓或是臉比較有肉的人，其實比較適合綁頭髮。有些人以為散髮能遮肉，其實散髮會把臉型往下帶，會強化臉型的下垂感，反而會有顯老的問題。