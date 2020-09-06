大陸女星海清擁有姣好臉蛋和高挑的167cm身材，先以電視劇《玉觀音》出道，後續更憑著《蝸居》和《媳婦的美好時代》等劇被廣大觀眾們譽為「國民媳婦」 ，細膩演技深受大批粉絲肯定。近日，她出席第十屆北京國際電影節開幕式，身穿一套黑色蕾絲西裝裙大秀身材，絲毫看不出已經42歲！

海清外表高冷優雅，但私下的個性卻是大方搞怪，光靠反差的可愛性格就圈粉無數，這次她一改保守端莊形象，以一襲中性的黑色蕾絲西裝裙亮相活動，柔軟的蕾絲上有著令人驚喜的鏤空設計，些微的透膚感意外增加清爽感，整體造型看起來穩重又大氣，堪稱女神下凡。

大陸女星海清年過40依然擁有姣好身材。（圖／摘自微博@海清工作室）

除了套裝設計特殊，正面的V字領口是可以自由調整的，海清直接大方秀出白皙的酥胸，令人看了超害羞，另外在腰封上以鏤空編織的腰帶去襯托纖腰，讓腰臀比看起來超完美。

大陸女星海清年過40依然擁有姣好身材。（圖／摘自微博@海清工作室）

海清綁著低馬尾並配上蝴蝶結綁帶，一系列典雅寫真性感指數破表，連粉絲們看了都紛紛大讚：「簡直就是女神本尊」、「優雅自信的姐」、「好美」、 「身材真好」等。