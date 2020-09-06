誕生於1964年，法國頂級奢華頭皮秀髮養護品牌KÉRASTASE巴黎卡詩，秉持著「呵護秀髮應如同臉部肌膚一般」的理念，致力於提供不同頭皮、秀髮的全面分效保養對策，讓每位女性都可以找到個人化的秀髮頭皮養護方案。

2020年百貨周年慶檔期，巴黎卡詩推出秀髮頭皮分效抗老術全攻略，包括全新上市抗老系列「黑鑽極萃逆時系列」中周年慶限時限量，一瓶可擊破6大老化徵兆的「黑鑽極萃逆時奧秘魚子精華」；以及「黑晶精粹」都是專為有初老女孩設計，加上每次百貨周年慶粉絲們引領期盼的銷售No.1全能小金油「金緻柔馭露」優惠組，讓你用最超值的方案，在百貨周年慶期間好好寵愛自己，用最奢華的產品呵護自己的秀髮！

▍1.百貨周年慶限量必搶

巴黎卡詩首度將用於頂級臉部肌膚保養的尖端科技注入秀髮保養中，百貨周年慶期間推出限量｢黑鑽極萃逆時魚子奧秘精華｣，針對6大老化徵兆：頭皮乾燥、敏感、失去彈性、秀髮暗沈、脆弱、細化全面擊破，超限量不到150瓶，想要必須在周年慶手刀搶！

黑鑽極萃逆時奧秘精華組，價值NT8,150優惠價NT7,000，內含：黑鑽極萃逆時魚子奧秘精華40ml(正品)、金緻柔馭露30ml(正品)、黑鑽極萃逆時魚子奧秘精華棒。（圖／邱映慈攝影）

▍2.保養頭皮肌膚必收

巴黎卡詩致力於科技研發，獨創一系列頭皮專用保養產品「全能特效系列」，為目前美髮市場上最完整的頭皮保養系列。頭皮肌底保養不僅左右頭皮肌膚的健康程度，對秀髮的美麗影響更是深遠，系列中精華安瓶「黑晶精粹」添加何首烏與亞美尼斯因子，能豐盈秀髮讓新生黑髮更為強健穩固。

尊寵逆時黑晶組價值NT9,800優惠價NT8,800，內含：任一全能特效髮浴250ml、活髮黑晶精粹42*6ml。（圖／品牌提供）

▍3.品牌銷售第一經典商品必囤貨

巴黎卡詩全能神器「小金油」金緻柔馭露，上市以來早已成為頂級沙龍髮型設計師最推崇的護髮聖品，「小金油」對頭皮與秀髮驚人的修復能力，讓現代女性在嘗試各種百變造型，即便經歷無數次吹、染、整、燙所導致的秀髮傷害，還是保持髮質健康髮感。隨時隨地不論身在何處，出門造型前擦一下，抵禦平板夾、電棒造成的物理性傷害；出門後適時擦一下，撫平秀髮毛躁、增加秀髮光澤，永遠｢自帶聚光燈｣閃耀巨星光采，秀髮由內而外透出女神光環！

金緻秒滲透組價值NT3,000優惠價NT2,300，內含：金緻柔馭露100ml (正品)、花漾粉金緻柔馭露50ml。（圖／品牌提供）