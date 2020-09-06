23歲美國超模海莉·鮑德溫(Hailey Rhode Bieber)長相高級精緻，更擁有171cm姣好身材，星二代出身的她是演員史蒂芬·鮑德溫(Stephen Baldwin)的女兒，伴隨兩年前她與小賈斯汀(Justin Bieber)閃電結婚後，一度引發熱議，也讓她被冠上「賈嫂」封號，人氣更上一層樓，超強穿搭品味也讓夫妻倆一起成為時尚圈新寵兒。

海莉自從知名度大開後，時不時就會登上時尚雜誌，堪稱人妻界女神，她也相當會經營社群媒體，時不時就會發出性感照吸引粉絲的眼球，在釋出的美照中，她大方穿上亮黃色比基尼秀出性感好身材，十分大膽前衛。

在 Instagram 查看這則貼文 Hailey Baldwin Bieber（@haileybieber）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 23 日 下午 1:39 張貼

照片中，只見海莉留著一頭招牌的性感金髮，只穿泳衣就現身在自家的木頭階梯上，小麥膚色的她看起來超健美，充滿著明顯背肌線條的美背和蜜桃翹臀，渾圓弧線一覽無遺，搭配上她性感的回眸一笑，瞬間辣翻廣大粉絲。

在 Instagram 查看這則貼文 Hailey Baldwin Bieber（@haileybieber）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 28 日 下午 2:10 張貼

海莉的穿搭風格向來獨特，她腳踩 Nike 球鞋搭上白襪展現帥氣的個人特色，性感大片一出立即吸引超過200多萬人按讚，網友們看了也紛紛留言：「好想去海邊」、「在家也能這麼美」、「最辣的女人」等。