何美鈿是大陸知名演員，代表作品有《笑傲江湖》、《少年英雄方世玉》、《天龍八部》、《風流少年唐伯虎》等。今年45歲的他，和24年前拍攝《笑傲江湖》時幾乎沒什麼改變，許多人都好奇他的保養秘訣，原來持之以恆的食補和保養雙管齊下，讓他養出逆齡美肌！

何美鈿曾在節目中分享自己的保養秘訣其實很簡單，一個就是食補，一個就是護膚，都是大部分女生都會做的事情。吃的方面何美鈿不吃「食品」，這裡他指的是加工品，因為這類食品通常含有防腐劑、添加物，何美鈿認為會影響健康、進而讓肌膚老化；他只吃「食物」，也就是天然的食材，像是蔬菜、水果、五榖雜糧都很常吃。

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何美鈿分享如果容易冒小痘痘的人可以常吃五榖雜糧，這個方法是跟女神周慧敏學來的。他曾在拍戲時長了很多小痘痘，那時拍戲現場有何美鈿很喜歡的女演員周慧敏，他發現周慧敏偶爾也會長痘痘，但是他的痘痘通常冒出來很快就會消下去，於是何美鈿大膽的問他怎麼做的，周慧敏分享自己的家庭醫生推薦多吃五榖雜糧這類含有植物性荷爾蒙的食材，可以調節體內的雌激素，就比較不容易冒痘，就算長痘也會很快消掉。何美鈿發現調養一段時間後痘痘真的消失了，從此之後他每天都會喝，堅持超過20年，他分享五榖雜糧可以用很多種方法吃，像是燉粥、或磨成粉，他常吃的包含芡實、薏米仁、藕粉、南瓜籽仁、葡萄乾、黑豆、腰果、核桃、蔓越莓乾、蒟蒻粉等，好吃又營養。

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何美鈿還分享了另外一個女演員的美容秘訣，許多女生早上起床都有水腫的困擾，其實這也可以靠飲食解決。當時何美鈿拍攝《少年唐伯虎》時，發現演秋香的演員鄭家榆每天早上起來臉都不水腫，看起來很瘦，原來鄭家榆有個消水腫秘訣，就是每天起床都要喝一碗薏仁水，但是薏仁偏寒因此不是所有體質都適合，何美鈿直接喝薏仁水會導致腹瀉，後來他問了中醫，他們建議薏仁需要先用小火慢炒，經過炒制後的薏仁，會改變寒性，性質會變比較平和，可以健脾養胃，利濕作用也會變好，自此他也養成吃薏仁的習慣，也變得比較不會水腫。