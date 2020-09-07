南韓38歲知名女星宋慧喬，恢復單身後魅力不減，即使已有ㄧ年未推出新作品，廣告代言還是不斷找上她。近日，網路上再度公開多張她為鞋履品牌所拍攝的形象美照，照片中的她以一襲長版西裝裙入鏡，往下一看修長的美腿竟白道發光，吸引網友們熱烈討論。

宋慧喬去年與男星宋仲基結束一年多的短命婚後，她便宣布休息一段時間，也不再對外回覆婚姻相關的問題，直到近日受訪時才鬆口表示「情感間最重要的是彼此的聯繫與真誠，而在一段永恆的愛情需要雙方共同努力」，一句話便引起外界諸多揣測。另外，先前朋友公開的合影中，也發現她憔悴許多，令粉絲們相當擔心她是否還在情傷中。

在 Instagram 查看這則貼文 eva castillon（@eve_castillon）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 1 日 上午 12:31 張貼

不過，這兩日她所代言的鞋履品牌「Suecomma Bonnie」再度公開形象照中，她再度展現專業打破謠言，只見她頂著厚瀏海綁著俏皮的丸子頭使臉蛋更加立體，搭配俐落的西裝造型看起來俏皮又帥氣，而其中一張長版西裝裙的造型中，在高衩處露出白到發光的性感美腿，成功吸引目光。

粉絲們看到後也忍不住再度留言「喬妹還是超美」、「這幾張很可以啊」、「皮膚真的好白」、「腿白到發光了」。

在 Instagram 查看這則貼文 Song HuiQiao 송혜교 Lorraine Song（@songhyekyozone）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 3 日 下午 9:53 張貼