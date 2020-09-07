來自美國的24歲女演員兼歌手德芙卡梅隆(Dove Cameron)，近日為時尚雜誌拍攝9月號封面，照片中她大膽的脫去外衣僅用紙遮住重要部位，秀出凹凸有致的火辣身材，令網友們看得直噴鼻血。

由童星出道的德芙卡梅隆，過去曾在迪士尼頻道的原創影集《麗芙與麥蒂》中飾演女主角而聞名，清新甜美的形象深植人心，後來還在迪士尼原創電影《Cloud 9》及《星光繼承者》中演出；2018年以《神盾局特工》中的Ruby Hale一角再度獲得關注，人氣也跟著攀升。

在 Instagram 查看這則貼文 Dove Cameron ✨ (Fan Account)（@dovewonderful）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 9 日 下午 6:56 張貼

隨著年紀漸長，德芙卡梅隆的穿搭風格也越趨性感、大膽，不時在個人社群平台上不吝嗇的分享火辣好身材。近日更受邀登上時尚雜誌《Story + Rain》的9月號封面，只見她在鏡頭前大方脫得一絲不掛，只用一張咖啡色的背景紙遮住重要部位，性感的翹臀、美背曲線一次看光。而這次的主題主要是想向法國現年85歲「性感小野貓」碧姬·芭杜(Brigitte Bardot)致敬。

網友看了紛紛留言「哇~那腰窩太性感了」、「這腰太過分了」、「印象中她不高卻能拍出這種時尚大片」引發網友熱烈討論。