微風廣場董娘孫芸芸外型姣好、身材緊緻，自從21歲嫁給富二代廖鎮漢之後，兩人育有1子1女，一家人感情甜蜜，堪稱人生勝利組。孫芸芸縱使當了媽依舊不減女人味，多年來憑藉美貌實力受封「台灣第一名媛」，近日，她前往海邊替自家品牌拍攝宣傳照，身穿一套中空設計的火辣裙裝，緊緻鎖骨及腰線看起來十分性感。

照片中，孫芸芸佩戴自家 YUN YUN SUN Jewelry marrakech系列的手鐲跟耳環，搭配 Ambush 與 Bvlgari Serpenti 聯名的黑色限量包款，澎澎袖的平口上衣讓她纖細的體型看起來更骨感，鎖骨線條深到不科學，一雙大長腿更是零贅肉又緊緻，令人相當稱羨。

在 Instagram 查看這則貼文 孫芸芸 𝘠𝘜𝘕 𝘠𝘜𝘕 𝘚𝘜𝘕（@aimeeyunyunsun）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 23 日 下午 8:15 張貼

由於孫芸芸的比例好，因此絲毫看不出實際身高只有163cm，粉絲們看了也紛紛狂讚：「真的不會老的嗎？」、「你還讓不有人活啦」、「想買耳環了」、「太美！太敬業了！感覺你都快被風吹走了」等，面對粉絲們的喜愛，她也表示：「其實風大到眼睛都快睜開不開。」更一一親自回貼愛心表情符號回應，面對讚美顯得相當心花怒放。

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孫芸芸在今年5月才剛過42歲生日，年過40依舊保養功夫一流，舉手投足都藏不住少女氣息，甚至先前與20歲女兒廖思惟同框，也被大讚「看不出來誰是媽媽」，每當受邀出席各大時尚場合或是派對，總能成為全場矚目的焦點。