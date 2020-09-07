南韓7人女子團體CLC，9/2強勢回歸發行全新單曲《HELICOPTER》，上線短短幾天MV便在YOUTUBE中突破千萬點閱，再現高人氣。而隊長張丞延(장승연)這幾日也在個人社群平台中曬出造型側拍，火辣的深V造型吸引粉絲們的注意。

CLC於2015年出道後便以精湛的舞技及節拍感強烈的舞曲，陸續推出《ME》、《Devil》、《NO》等單曲受到粉絲們喜愛。而睽違一年再推出新單曲《HELICOPTER》的她們，這次的歌曲不僅更有爆發力，團員們的造型也更為性感成熟，讓粉絲們大感驚豔，單曲一出立刻登上各大音源下載排行榜前幾名，並在音樂節目中獲得大眾好評，聲勢再攀高峰。

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而穿著風格一向十分有自己風格的隊長丞延，不久前曬出中空短褲造型，秀出性感的「絕對領域」及結實的腹肌線條，已吸引5萬人點讚；近日又在IG上公開多張拍攝MV時的造型側拍，只見她穿著V至肚臍的亮片洋裝對著鏡子自拍，胸口深V的設計使飽滿的美胸曲線一覽無遺，令粉絲們大噴鼻血。

紛紛留言「這身材太好了吧」、「我要流鼻血了」、「媽媽有沒有說衣服要穿好」、「妹妹這樣太辣了」。

在 Instagram 查看這則貼文 장승연 Seung Yeon（@seung_monkey）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 1 日 上午 9:27 張貼