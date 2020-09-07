33歲大陸女星張雨綺以《長江七號》電影走紅，「星女郎」出身的她外貌姣好、身材火辣，私下的個性直爽嗆辣，目前已離過2次婚的她就連感情世界都相當精彩。近日，張雨綺在女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》中畢業，以第5名的成績成團，她在舞台上的穿搭向來都是熱議話題。

在成團之夜上，張雨綺身穿一套寶藍色平口裙搭配紅色高跟鞋，亮眼的撞色及貼身的剪裁秀出她迷人的曲線，可看出上半身擁有豐滿的渾圓美胸，短裙更展現姣好的大長腿，膚色白皙又透亮，辣度直逼20歲的嫩妹，凍齡美貌令人相當吃驚。

《乘風破浪》張雨綺辣裙迸出渾圓曲線 第5名畢業感言超霸氣（圖／摘自微博@隔壁鱼先生）

為了看起來身材看起來更顯瘦，張雨綺這套短裙在腰間處有著收緊設計，可以更襯托出ㄦ字曲線，加上裙擺的層次感，讓她光是一出場就廣受好評，粉絲們看了紛紛大讚：「果然是美貌和智慧並存的女明星」、「綺綺子的個人魅力真的無法抗拒」、「好喜歡姊的態度」、「不愧是獨立女性」等。

《乘風破浪》張雨綺辣裙迸出渾圓曲線 第5名畢業感言超霸氣（圖／摘自微博@隔壁鱼先生）

在舞台上，張雨綺更霸氣發表「獨立女性」宣言，她表示，「要有支配時間的能力、對於要對暴力和拳頭要學會說NO，因為不是所有人的婚姻都是那麼幸福和完美的。我們還要有一種能力把自己的才華顯示出來，告訴這個世界上用相貌來評定能力的人，智慧和美貌是可以並存的。我要有獨立和敏銳的判斷力，我要讓我的孩子知道這個世界上除了有童話般美好的故事還有誘騙、拐賣，和無盡的人身意外。」最後不忘提醒，「我要告訴我的寶寶們，你媽我不僅風華絕代，還能乘風破浪！」

《乘風破浪》張雨綺辣裙迸出渾圓曲線 第5名畢業感言超霸氣（圖／摘自微博@隔壁鱼先生）