新生代女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，由於臉蛋精緻姣好、笑容甜美，被封「北一女神」。她2017年去韓國旅遊時，因一組韓服美照意外爆紅，成為進入演藝圈的契機。她近日到中南部旅遊，曬出一系列生活美照，高顏值和好身材讓網友看得眼睛狂吃冰淇淋。

照片中，蔡瑞雪站在遊樂園前，留著空氣瀏海、微捲長髮，臉上化著淡雅的妝容，身穿平口的白底花色上衣，手只要輕輕一抬就露出纖細的小蠻腰，低胸設計除了秀出白皙的肩頸肌膚，轉側身還會看到事業線和半乳。

不只如此，蔡瑞雪站在旋轉木馬前，手拿著冰淇淋、嘟起紅唇，還俏皮的笑說：「冰淇淋要滴下來了！」甜美又性感的模樣電暈大批粉絲，留言直呼：「那麼漂亮」、「你把我的心都融了」、「眼睛吃冰淇淋了」、「好可愛唷」。

蔡瑞雪去年爆出和前男團SpeXial成員王以綸祕戀，雖然沒有正面承認雙方關係，但表示家人已看過王以綸，對他印象非常好。蔡瑞雪的感情觀是會為愛努力但不強求，認為感情需要培養，「除非真的很有緣分，如果花費許多心力才得到感情，會需要更多精力去經營，也會比較辛苦，不見得會幸福」。