agnès b. VOYAGE 2020秋冬男女包款，包含經典款式與全新設計，輪廓皆簡約大方，具絕佳搭配性。採用柔軟皮革與尼龍等精選面料，無論休閒或工作，都可與不同造型搭襯，在日常生活流露法式品味，展現時尚風格。

秋冬新款馬鞍包，外型經典永恆，散發優雅復古韻味。面料選用自然處理方式的牛皮，觸感細緻柔軟。色彩靈感來自深秋時節的楓葉，綻放兩種深淺不同的棕色調。包面綴以對比鮮明的白色縫線，增添視覺層次；富於設計感的新型旋轉鎖扣，將品牌Logo巧妙鐫刻於金色圓牌，令細節更添雅致。

秋冬必收2種深淺棕色調經典馬鞍包 優雅從容法式品味（圖／品牌提供）

b. Logo一向是agnès b. 最經典的品牌標識之一。本季，b. Logo Ring系列將b.字標識以圓環金屬形式呈現，更加醒目耀眼。全系列以雙面兩層皮革製成，內裡與外層採用不同色彩形成對比。備有掀蓋設計斜背包、口袋水桶包等款式，皆可手挽與肩背兩用，打造多元風格。另有後背包，精緻車工縫製出充滿立體感的圓弧線條，搭配工作正裝，更顯俐落簡潔。

深受眾人喜愛的尼龍包系列，推出橘色、米色、酒紅、軍綠等秋冬新色彩，提供腰包、兩用托特包、肩背包等實用款式。本季於尼龍包外口袋增添標識性設計，綴有品牌Logo的黑底拉鍊貫穿於包面上，營造搶眼的視覺感受。

Peter中性包款系列採用觸感柔軟的皮革面料，推出黑、卡其、米色等實搭色系。（圖／品牌提供）

Peter中性包款系列採用觸感柔軟的皮革面料，推出黑、卡其、米色等實搭色系。為迎合包款大容量的需求，特別在提把與肩帶皮革下方縫製上一層帆布，增加提背時的強度與耐用性。極簡的外型輪廓，適合上課、工作、出遊等各種場合，輕易地為造型增添時尚品味。

本季男士尼龍包系列推出一款別具特色的多口袋背包，運用互補色拼接設計，融合深淺不同的軍綠色、海軍藍，賦予包款現代感的軍事風格，完美搭襯街頭風服飾。（圖／品牌提供）

本季男士尼龍包系列推出一款別具特色的多口袋背包，運用互補色拼接設計，融合深淺不同的軍綠色、海軍藍，賦予包款現代感的軍事風格，完美搭襯街頭風服飾。外層設置多個拉鍊式與鈕扣式外口袋，展現絕佳機能性。除後背包，另有兩種大小尺寸的斜背包。