香港九龍酒店「迷你酥皮奶皇月餅」，獲中秋禮盒預購冠軍，8入原價1050元，預購價990元。（city’super提供）

頂級超市city’super今年中秋節禮盒共備有近160個品項，嚴選香港四大正宗廣式月餅餅店、星級飯店月餅、在地人氣名店傳統酥餅等，看好疫後中秋報復性送禮趨勢，同時提供客製化專屬禮盒服務可自組禮品。即日起預購至20日，滿1000元有機會抽五星級香格里拉遠東國際大飯店住宿一晚，及遠東Cafe自助餐券平假日午晚餐一客。

根據city’super觀察，近年月餅市場走向分眾多元化，口味推陳出新，熱銷價位帶從550元至1500元不等。這次禮盒的亮點，包含獨家合作的名店「歐嬤德式烘焙」，首度以松露、薑黃等高檔食材入餡推出「半月之秋禮盒」；也因疫情影響無法出國，促使廣式月餅詢問度升高，尤以皇玥、香港九龍酒店、榮華餅家、澳門英記4家餅店指名度最高，預購不到1周總銷量破上百盒。

至於，大人、小孩都喜歡的冰餅也是送禮熱門選項，哈根達斯今年首次跨界與精品茶品牌「XIE XIE TEA」合作「茗月相逢」冰淇淋月餅禮盒；也有以三眼怪造型打造的「童心繫夢」冰淇淋月餅禮盒。