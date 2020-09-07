你家的美妝蛋是否上妝後無處可收，又擔心隨意擺放會生塵發霉呢？近期台灣新品牌「點胭脂」推出3款美妝蛋，其品牌視覺融入台灣在地元素，包裝盒不僅美觀，更兼具風乾、收納功用，簡單步驟就能變成美妝蛋專用風乾架！

過去消費者選擇美妝品時習慣購入日韓歐美品牌，台灣品牌露面的機會不多，為走出台灣特色與自信，點胭脂以台語「抹粉點胭脂」 (Buah-hún tiám ian-tsi)一語，從阿嬤的詞彙出發，融入藏於日常，與我們形影不離的特色美感，低調沈穩的呈現台灣人的自信美。點胭脂品牌攜手具五十年生產經驗的台灣師傅，並結合台北、台南年輕創意團隊，將歷久彌新的工藝技術賦予不流世俗的全新風貌。首發3款美妝蛋以台灣原生花卉命名，結合花朵姿態與色彩，每款建議售價NT189元。

3款美妝蛋建議在搭配粉底液時先將美妝蛋沾濕後擠乾水份再使用，美妝蛋將會膨脹並更加不會吸收粉底液造成浪費；搭配粉餅或蜜粉使用時則可略過沾濕美妝蛋的步驟，可直接乾用。（圖／品牌提供）

第一款「台灣山櫻美妝蛋」取自台灣早春最美景致的代表花卉「台灣山櫻花」，以其潔淨緋紅形象轉化為玲瓏剔透的一款美妝蛋。台灣山櫻美妝蛋加寬底部與斜切面，適合大面積上妝，閃電出門不著急；切面直達頂端方便集中蜜粉，新手也能零失誤，最重要是其高密度不吃粉的特性，不僅能節省粉底，更能營造細緻立體的妝感。

「台灣山櫻美妝蛋」材質高密度、不吃粉，頂部切面適合大面積上妝，新手也能零失誤。（圖／品牌提供）

第二款「玉山杜鵑美妝蛋」借台灣第一高峰「玉山」的重要地位，將沿途常見花卉「玉山杜鵑」融入設計，取其淡雅柔美風采，象徵不敗的經典款式。彈性調整後的水滴型美妝蛋，不僅手感更加柔細，薄透明亮妝感的妝感更符合台灣人的偏好。

「玉山杜鵑美妝蛋」是經典的水滴造型，尖頭可深入眼周等細微處，並打造薄透明亮的底妝。（圖／品牌提供）

第三款「恆春山茶美妝蛋」以素雅的山茶小白花及其倒卵形葉片形象為發想，完成這款猶如恆春暖風的療癒美妝蛋。恆春山茶美妝於側面特製超長柔軟弧形波，觸感如雲朵般輕撫柔滑；底部切面刻意縮小，更適用於小範圍修容，打造免修圖小v臉，尖端延長強化集中效果，便於修飾痘疤、斑點等點狀瑕疵。

「恆春山茶美妝蛋」推薦遮瑕使用，以點壓方式式隱藏痘疤、斑點，底部切面很適合小範圍修容使用。（圖／品牌提供）

點胭脂不僅要讓你的妝容精緻美麗，還要讓你人美心也美。目前市售之同類型產品多以拋棄式塑膠盒包裝，購買後取出商品，包裝即丟棄，完全無法二度利用，但購買點胭脂美妝蛋，特殊設計的外盒可再利用作為風乾收納盒，兼具實用性與環保價值，不需另外花錢購買塑膠製的美妝蛋收納架，非常貼心！

點胭脂的包裝盒具有巧思，取下原本的紙製底座可看到下方有防水塑膠底座，可做為美妝蛋風乾收納架使用。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2020/9/17

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