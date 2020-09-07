思波綺「金耀瞬護髮膜」是網友一致好評的冠軍0秒髮膜，使用時不再需要多等那幾分鐘，抹上後立刻沖洗依然能擁有沙龍級護髮的滑順光澤，現在這款髮膜還推出環保補充包，不但能減少垃圾量，價格更划算更好入手！

「金耀瞬護髮膜」不只網友愛用，憑藉瞬效驚人0秒修護奇蹟，思波綺「金耀瞬護髮膜」更榮獲2019年度@cosme美妝大賞最佳洗髮、護髮產品第一名肯定，網友好口碑加上大賞獲獎肯定，累積銷售已破千萬，絕對是開架髮膜的高人氣選擇。

「金耀瞬護髮膜」暱稱為小金瓶，含有山茶花精油、蜂王漿、甘油、雙重氨基酸、玻尿酸等高效修護成分，能深度修護受損髮尾給予亮澤，並將珍貴高效成分瞬間鎖在髮芯，洗髮後抹上即可立刻沖洗，不需等待也能擁有女神亮麗髮質。

「金耀瞬護髮膜」推出環保補充包。（圖／品牌提供）

為回饋廣大鐵粉，思波綺 「金耀瞬護髮膜」推出環保補充包，不但能夠減低垃圾廢棄物體積，150g只要NT250元，比罐裝更划算的價格又幫妳省荷包，加上簡單手撕包裝設計，倒入罐中補充輕鬆不沾手！

▍活動

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★獎品內容 ｜ TSUBAKI思波綺金耀瞬護髮膜、補充包*1組

★公佈時間 ｜ 2020/9/17

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