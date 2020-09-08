從2020年至今，民眾因肌膚敏感或臉部過敏性濕疹問題求診人數有明顯增加。台北市立萬芳醫院皮膚科主治醫師王筱涵醫師表示，原因來自疫情期間長期佩戴口罩摩擦鼻子與臉頰肌膚、彩妝加口罩雙重濕熱悶住肌膚或過度清潔，引發刺癢紅腫、甚至變成接觸性濕疹，所以敏感問題層出不窮。

王醫師表示，近期研究統計指出敏感肌盛行率高達70%，當中有40%為中度/重度敏感肌膚，以女性人數佔約七成為最多，但男性敏感肌比例也有逐年上升趨勢。王醫師進一步說明，肌膚膚質是「動態」，所以敏感問題並非敏感性膚質的專利膚況，每個人現在的膚質都有可能會面臨肌膚敏感問題，而且肌膚具「記憶性」，尤其是敏弱性肌膚，在曾被刺激敏感或受損的部位，於治療調養後，更應持續正確舒敏修護保養、以避免日後遇到溫度變化、口罩摩擦悶熱及環境髒污等刺激，在同樣部位敏感症狀再次捲土重來。

當肌膚有急性敏感症狀發生，王醫師建議要牢記「舒而補漏」舒敏法則：「立即舒緩敏感不適症狀」、「第一時間修護肌膚皮脂膜屏障漏洞」，防堵更多敏感原入侵。

王醫師說明，若單用純保濕乳或油霜，無法直接改善肌膚敏感不適，甚至有些常見保濕成分（如尿素/丙二醇），用於敏感肌反而更灼熱、更會刺癢不適。如果膚況問題嚴重，除了諮詢醫師使用含舒緩成分或是抗發炎類固醇藥膏外，進行正確的保濕、修護受損肌膚屏障漏洞，才能夠長時間維持肌膚健康狀態。