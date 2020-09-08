韓國知名模特兒兼網紅金寶拉(BORA KIM/보라)，近日在個人經營的YouTube中分享自己平時的穿搭技巧，並在影片中直接在鏡頭前換衣，大方秀出玲瓏有緻的完美身材，吸引網友們的目光。

本身職業為模特兒的金寶拉，擁有甜美的臉蛋與高挑的身形，加上獨特的清新氣質在網路上吸引不少人關注，加上過去曾與男友一同來到台灣，拍攝旅遊Vlog因此受到大批台灣粉絲的愛戴，讓她IG人數一舉突破73萬人追蹤，也多了「零死角美女」的封號。

在 Instagram 查看這則貼文 BORA KIM（@wanna._b）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 31 日 上午 3:08 張貼

而現在她除了經營IG也積極更新YouTube頻道的影片，不久前她才公開拍攝廣告時的幕後花絮引起網友熱議，近日又分享出平時出門的穿搭技巧。影片中她一連換上多種風格的造型，全程只穿著黑色內衣褲，而且一刀未剪，大方秀出完美的身材曲線與腹肌線條，又美又性感的模樣再次讓粉絲們暴動。

忍不住留言「人美穿什麼都好看」、「寶拉好大膽但我喜歡」、「根本仙女下凡」、「出身就美成這樣，每天光照鏡子也開心」、「要臉有臉要身材有身材，未免太過份了吧」。