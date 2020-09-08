今年房市討論度最夯的台中北屯區，七月份買賣轉移棟數突破500棟，交易熱度持續維持高檔，除了原有交通優勢—74號快速道路，貫穿大台中以外，捷運綠線也將在年底正式通車。至於和生活機能息息相關的商圈部分，好市多台中北台中店預計年底在北屯開幕，勢必為當地帶來龐大人潮與錢潮。而近期最重大的消息，就是豐邑機構將砸下100億，投資機捷特區近2,900坪商業土地，規劃興建大型賣場及辦公型大樓，這項利多無疑為北屯房市注入一劑強心針，連帶拉抬區域內房價。

北屯現為房市一級戰區，光是上半年台中六萬遷入人口中，就有超過七千人移入北屯區。/圖由業者提供

【大賣場進駐吸引人潮 北屯房價回不去了】

根據統計，台中市上半年遷入人口將近6萬人，其中約有7,500人遷入北屯，當地購屋剛性需求大增，在加上多項房市利多加持，且又傳出知名賣場家樂福將進駐機捷特區設立大型量販店據點，造成北屯房價從1字頭往上攀升，近期綠線周邊、單元12等區域的建案，開價都突破3字頭，11期房價更是看到4字頭，也連帶對周圍房市造成影響。不少人都說：「北屯的房價已經回不去了。」

捷運綠線即將於今年底通車，以及好市多等多家大賣場進駐北屯，讓生活機能更臻完善。/圖由業者提供

【豐謙建設以首購族定為主要客群 將在北屯推指標型新案】

豐謙建設長期深耕中台灣，主要客群設定在首購族，今年也將在北屯精華市區推出新案「豐謙森立方」，占地約783坪，基地地址位在北屯區最精華的北屯路上，鄰近知名的「大買家」商場，擁有宜得利家居、大創百貨、肯德基等商店的大買家，完全可以滿足民眾對於生活機能的需求，該筆建案搭上綠潮流，規劃融入自然的宜居建築，訴求大尺度綠化，讓居民擁有滿滿綠意的居住環境。

豐謙建設將於北屯路推出新案，相較重劃區，本案位置更佔有生活機能便利等優勢。/圖由業者提供

【略過重劃區生活機能醞釀期 豐謙新案周邊商圈成熟完善】

相較於北屯幾個重劃區，著重的是未來性，除了交通便利外，生活機能與周邊商圈都還需要時間醞釀，或多或少造成生活不便利，反觀位在北屯路上，大買家旁的這筆豐謙建設的新建案「豐謙森立方」，其擁有的優勢就是周邊生活機能早已發展成熟，可同時享有北屯商圈、大買家商圈、好市多商圈，也能坐享捷運綠線以及快速道路的便利性。新建案同樣以首購族為主要客群，規劃2~4房，將建構地上21層、地下3層，預計9月下旬正式公開。