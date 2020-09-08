美國超模凱亞葛柏(Kaia Gerber)，於9/3迎接19歲生日，她在生日當天PO出「全裸辣照」與幼兒時的照片為自己做紀念，火辣尺數破表引起37萬人按讚。
凱亞葛柏承襲同樣是超模的老媽辛蒂·克勞馥(Cynthia Ann Crawford)的優良基因，擁有空靈的外貌及175cm的高挑身材，小小年紀便在伸展台上發光發熱，因此也有「最強星二代」、「傳奇超模」之稱，加上她敢穿敢秀的穿搭風格，很快的便成為各家品牌愛用的時尚寵兒。
不久前剛過19歲的凱亞葛柏，日前也在IG上曬出照片，只見她「全身脫光」上半身一絲不掛的趴在地上，腳上穿著性感長靴，僅用手臂巧妙的遮住重點部位，零贅肉的極致曲線展露無疑超級火辣。原來這是她之前為日本《VOGUE》雜誌所拍攝的形象照之一，除了幫助宣傳也順便紀念19歲生日。
隨後她還上傳了一張小時候游泳時的照片，媽媽也在IG上PO出她兒時穿著公主裝的照片祝福，網友看到紛紛大讚「從小到大都是個公主」、「這身材太完美了」、「完全沒有贅肉耶」、「好美的身體」。
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