感覺離大學畢業才沒幾年，曾幾何時，看著鏡子裡的自己卻發現，過去因熬夜造成的膚況不佳，原本只要補補眠就會恢復，現在睡再久都好不了，不僅皮膚變暗沉，眼周也開始出現小細紋。當出現這樣的情況時，就是肌膚已經發出初老警報，年過25老化早已默默降臨身上，許多人卻還沒發覺！
韓國保養品牌蘭芝研究發現，越年輕、健康的肌膚，肌膚紋理的三角形就越明顯、緻密，代表肌膚平滑細緻而緊實，而隨著年紀增長，當肌膚預防老化的機能開始下降時，在肌膚內部也開始出現膠原蛋白萎縮、彈力纖維斷裂、肌膚循環力下降等問題，於外在肌膚上則會顯現細紋，彈力不足，膚質、潤澤度、保濕度下降等五大初老典型徵兆，肌膚紋理會變紊亂，三角形結構不僅鬆垮變大、形狀也變得不明顯，肌膚就會出現鬆弛、皺紋等現象。
想讓保養效果更好，塗抹保養品時可搭配按摩手勢，蘭芝美容師分享只要4步驟即可讓拉提保養效果更有感。第一步先將四肢手指併攏全面拉提頸部和雙頰肌膚，第二步以中間三指併攏拉提蘋果肌、嘴邊肉，第三步併攏兩指按壓髮際線促進整體循環，第四步以食指局部加強眼角等容易產生細紋的地方，減緩表情紋的生成。
蘭芝今年隆重推出升級版的完美新生AD系列，從預防皺紋、強化緊緻度、肌膚紋理、光澤感和保濕力等五大關鍵下手，幫妳找回細、嫩、緊、亮、彈的年輕肌膚，重此恢復完美的青春三角肌紋，更重要的是讓妳在合理的預算下，也能享受頂級速效的抗初老效果，尤其是明星經典產品「修護小電瓶」完美新生肌能露AD，高效滲透力能為肌膚快速充電，短時間內改善初老困擾，也是韓妞保持年輕的秘密武器！
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