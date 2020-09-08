《刻在你心底的名字》即將在月底上映，兩分鐘的預告片才剛釋出，兩位天菜級小鮮肉曾敬驊和陳昊森在片中裸露上半身下海戲水的養眼畫面，立刻成為時尚圈的焦點話題。本報搶先邀請曾敬驊和陳昊森雙帥同框進棚拍攝MIKIMOTO時尚專題，破表的高顏值，加上棚內洋溢騷動的青春，更是讓人讚嘆連連。

曾敬驊和陳昊森為了讓戲中的角色更傳神、更有生命力，事前做了不少功課，導演柳廣輝除了帶兩人到同志酒吧、北投溫泉「實習」，多與同志聊天、交朋友外，還要求兩人預先參考中外多部經典同志電影，包括「斷背山」、「霸王別姬」等，揣摩劇中角色的神韻和肢體語言。

曾敬驊（右）和陳昊森合作新片《刻在你心底的名字》培養哥兒們的好感情，在鏡頭前默契十足、毫不扭捏。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Moschino）

「因為導演柳廣輝是港片迷，所以港星張國榮、梁朝偉就成為我們兩人學習揣摩的對象。」曾敬驊笑說，他很喜愛《阿飛正傳》、《霸王別姬》中的張國榮，既真誠又善於隱藏，既怯弱又勇敢，讓人捉摸不定，非常迷人；而陳昊森則喜歡梁朝偉散發出來的氣質，步調慢又穩，不急著說話，而是用肢體來演戲。

曾敬驊（右）和陳昊森合作新片《刻在你心底的名字》培養哥兒們的好感情，在鏡頭前默契十足、毫不扭捏。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Moschino）

拍戲時，曾敬驊和陳昊森兩人因為吃住都一起，培養出哥兒們的好感情，在戲中的親暱互動多是自然流露，毫不做作，就連進攝影棚合影，也在鏡頭前像哥兒們一樣勾肩搭背，毫不扭捏。

正因為感情太好，最後一場在忠烈祠拍的殺青戲，兩人因為情緒太過激動抱在一起痛哭，也許是太融入片中的角色，戲一拍完，突然要與片中的角色告別，覺得很捨不得，回想起這段同甘共苦的日子，突然畫下了句點，更是百感交集。

曾敬驊和陳昊森這回合體進棚，佩戴MIKIMOTO與日本時尚大師川久保玲COMME des GARCONS首次合作的聯名珠寶作品入鏡，風格橫跨性別、年齡，不論是搭配正式服裝，或是休閒裝扮都很合適，原本柔美的珍珠在大師川久保玲的重新詮釋之下，展現既叛逆又優雅的多元風貌，深受時尚男士的喜愛。

MIKIMOTO Boucle Precieuse系列珍珠手鍊，也可當項鍊佩戴，33萬4000元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO COMME des GARCONS珍珠串鍊(LOGO版)，23萬1000 元（MIKIMOTO提供)