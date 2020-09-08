英國女星凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）擁有美豔五官、170cm高挑身材，她因在動作片《不可能的任務6》中飾演火辣的「白寡婦」迅速爆紅，高冷氣質讓她備受關注，隨後更接下《玩命關頭：特別行動》（Hobbs & Shaw）中反派「戴克蕭」傑森史塔森妹妹的妹妹一角，酷辣形象讓她晉升新一代武打女神。

近日，凡妮莎寇比現身出席《Pieces of a Woman》在威尼斯影展的首映紅毯會，她選穿一套大紅色Valentino 2020春夏高級訂製服，貼身設計讓她零贅肉的好身材一覽無遺，雖然是高領配長袖的保守搭配，一轉身竟驚喜秀出整片美背，大挖背的剪裁穿起來相當亮眼。

在 Instagram 查看這則貼文 Vanessa Kirby（@vanessa__kirby）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 6 日 上午 8:32 張貼

凡妮莎寇比就算不露事業線依舊用美貌艷壓全場，她渾圓的性感胸型是最大亮點，從ㄦ字纖腰到美背一次秀，全身線條看起來緊緻又健美，讓粉絲們看了紛紛狂讚：「不愧是有練過的」、「白寡婦超漂亮」、「身材好挺好美」等。

在 Instagram 查看這則貼文 Vanessa Kirby（@vanessa__kirby）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 3 日 下午 1:53 張貼

據悉，凡妮莎寇比先前已經宣告將回鍋拍攝《不可能的任務7》續演白寡婦，粉絲們也都很期待她將與阿湯哥擦出什麼新火花。