南韓知名女星宋智孝，8/15剛度過39歲生日的她，近日為了接受戲劇作品《我們，愛過嗎》的播畢採訪特別換上全新造型，不僅剪了多年的側邊瀏海，「超逆齡」的美貌讓不少網友直呼「又戀愛了」。
宋智孝過去由雜誌《KIKI》模特兒出道後，便憑著甜美的外表與清新的氣質受到粉絲的喜愛，加上她自然又精湛的演技，陸續在《宮》、《朱蒙》等電視劇中嶄露頭角，隨後再以《急診男女》、《老婆這週要出牆》等劇中躍身第一女主角。演藝事業還橫跨綜藝界，在知名綜藝節目《Running Man》中，展現呆萌、不做作的隨和個性再度圈入大批國際粉絲追隨。
而一直留著一頭長髮給人優雅形象的她，近日為了接受專訪特別換了新造型，只見公開的照片中及影片中她剪去留了多年的側邊瀏海，以流行的「空氣瀏海」造型搭配俏麗的中捲長髮與白色洋裝現身，精緻又立體五官與逆齡的美貌讓粉絲們忍不住暴動。
紛紛留言「這哪像39歲的人」、「姐姐怎麼都不會老」、「根本20歲啊」、「這種美貌太不合理了」再度引發熱烈討論。
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