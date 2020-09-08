在韓劇《雖然是精神病但沒關係》中飾演童書作家高文英的徐睿知，不僅演技深受肯定，更憑藉一張精緻小巧的高級臉與纖細螞蟻腰而成為時尚界新寵。只是戲中行頭換不停的徐睿知，戲外顯然早已心有所屬，最近她與Chloé合作的2020秋冬系列形象大片，便選用品牌暢銷經典Daria Bag妝點不同造型，甚至搶先演繹9月15日才上市的全新包款──Mini Daria，足見徐睿知對Daria Bag的喜愛程度。

Chloé 2020秋冬系列形象大片以童話故事為靈感，引領眾人跟隨徐睿知的腳步，遊走於夢幻與現實之間，宛如踏入《雖然是精神病但沒關係》劇中場景。然而這回徐睿知不再扮演暗黑魔女，換上Chloé 2020秋冬新裝的她，以優雅修長的輪廓呼應Chloé女孩精緻且自信的特質，散發品牌獨有的女性魅力，簡直美如公主。

徐睿知最愛亮面小牛皮迷你肩背包 高級臉美如公主（圖／品牌提供）

Daria Bag為Chloé今年推出的熱門包款，以敞開拉鍊、露出老佛爺Karl Lagerfeld設計的Chloé字母緹花襯裡而聞名；包款由紋面和亮面小牛皮製成，透露單一色調卻不單調的細膩巧思，材質硬挺但觸感柔軟，則展現陽剛與柔美的對比概念；三只手柄以及向馬術和馬具工藝致敬的手工編織握把設計，除了賦予更多持用方式，亦為包款增添極高辨識度。

徐睿知最愛亮面小牛皮迷你肩背包 高級臉美如公主（圖／品牌提供）

Chloé Daria Bag完美詮釋品牌在陽剛與柔美間做變化的服裝風格，因為易於搭配加以容量充足，甫上市便榮登品牌暢銷寶座。而繼春夏發表的中型與小型款之後，今年秋冬再推出金屬鍊帶搭配粉嫩色彩的Mini Daria迷你包型，就連徐睿知都表示，「Daria Bag是一款辨識度極強的完美日常包款，可以透過不同穿戴方式做出許多造型變化。對我來說，它代表的是品牌的柔美與優雅。」