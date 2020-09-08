9月秋蟹賞味季，爭鮮迴轉壽司和MAGiCTOUCH共同推出蟹味好料，嚴選俗稱蟹膏王的「麵包蟹」與肉質鮮甜「松葉蟹」，只要銅板價就能吃到當令食材的美味，此外，更不能錯過限量推出的超萌壽司襪及面紙套，絕對要收！

來自英國北愛爾蘭深海海域「麵包蟹」，論體型、蟹螯均為五大巨蟹之首，其蟹膏也較一般螃蟹多。爭鮮迴轉壽司為滿足廣大蟹控一次推出麵包蟹之蟹身、蟹螯、蟹膏盛，利用簡單調味品嚐不同部位帶來的層次口感。

為滿足廣大蟹控一次推出麵包蟹之蟹身、蟹螯、蟹膏盛，利用簡單調味品嚐不同部位帶來的層次口感。（圖／品牌提供）

即日起至爭鮮消費滿270元，即可20元加購一雙壽司中筒襪，共有米粒、鮭魚子2款設計延伸6款造型，從珊瑚紅、天空藍、海洋藍、午夜藍、蜜桃紅、極酷黑依序推出，一周限定1款，超萌的百搭單品通通售完為止，千萬別錯過！

療癒壽司中筒襪、鮭魚面紙套必收 秋蟹大賞銅板價吃得到（圖／楊婕安攝）

MAGiCTOUCH主打加拿大松葉蟹搭配燒炙橫膈牛、洋芋絲安格斯牛，松葉蟹蟹肉細緻且甘甜，與江元道鱈蟹蟹膏一同入口，綿密濃郁、鮮而不腥令人意猶未盡，澳洲橫膈牛肉質彈牙緊實，安格斯黑牛則軟嫩多汁，兩者美味程度不相上下。

加拿大松葉蟹搭配燒炙橫膈牛、洋芋絲安格斯牛，松葉蟹蟹肉細緻且甘甜，與江元道鱈蟹蟹膏一同入口，綿密濃郁、鮮而不腥令人意猶未盡。（圖／品牌提供）

同時在MAGiCTOUCH門市消費滿300元，即可99元加購一個壽司面紙套，4款經典壽司造型分兩階段推出8/27-9/13鮪魚、鮭魚款，10/1-10/15鮮蝦、玉子燒款，柔軟材質除了給空間增添溫馨感，更是忙碌生活中不可或缺的療癒小物。

4款經典壽司造型面紙套是忙碌生活中不可或缺的療癒小物。（圖／楊婕安攝）