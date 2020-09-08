台灣韓國技術合作健康生技品牌「美神契約」找來女神曾之喬擔綱代言，過去其代言的產品銷售已經超過32座台北101大樓高度。

曾之喬出席品牌發表會表示，想要越變越好，越變越美的第一步就是學會愛自己，花時間與自己相處，美神契約也是她的美麗必備，今年品牌推出「mspp®超胜肽多元膠原蛋白」，上市單月後銷售破萬盒，目前累計銷售達15萬包，也是曾之喬愛用心頭好。