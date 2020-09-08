曾之喬擔綱美神契約代言人 愛美就是要多和自己相處 18:492020/09/08 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣韓國技術合作健康生技品牌「美神契約」找來女神曾之喬擔綱代言（見圖：美神契約提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣韓國技術合作健康生技品牌「美神契約」找來女神曾之喬擔綱代言，過去其代言的產品銷售已經超過32座台北101大樓高度。 曾之喬出席品牌發表會表示，想要越變越好，越變越美的第一步就是學會愛自己，花時間與自己相處，美神契約也是她的美麗必備，今年品牌推出「mspp®超胜肽多元膠原蛋白」，上市單月後銷售破萬盒，目前累計銷售達15萬包，也是曾之喬愛用心頭好。 #品牌 #銷售 #自己 #契約 #時間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恆述各走各路 拒團圓張菲費玉清 04:102020/09/08 娛樂新聞 「冷處理」比講道理有效 ４招面對愛生氣的小霸王 09:002020/09/08 生活 馬志翔鐵漢柔情 願用一輩子的行動證明「我愛妳」 09:002020/09/08 生活 接軌國際 國壽：四大劇變須因應 04:102020/09/08 財經要聞 台灣悲歌 大國債時代 勞工更廉價更貧窮 00:022020/09/08 財經 品學戀獨家4／口嫌體正直！才說徵「政治圈外」男友 賴品妤專吃時力黨員 07:362020/09/08 政治 吳慷仁工作爆走害女工作人員落淚 他認錯：我不應該 08:562020/09/08 娛樂 新黨澄清：並未清黨或調整政治路線與兩岸政策 13:062020/09/08 政治 營業員鬼門開穿紅衣墜河亡 勞動局擬罰凱基證券 16:342020/09/08 社會 梅花湖全國鐵人三項錦標賽 潘子易首戰菁英組 15:542020/09/08 體育 時尚熱門新聞 175cm辣模褲頭外翻 曬「蕾絲內衣小褲」超火辣 - 星光 - 時尚 24歲《神盾局特工》女星「全身脫光」洩性感之眼辣翻天 - 星光 - 時尚 郭書瑤泳裝挖洞透出邪惡側峰 超狂腰瘦曲線引熱議 - 星光 - 時尚 女偶像透視網衣超惹火 「中門全開」辣秀內在美 - 星光 - 時尚 「最美小三」緊身衣竟挖空 轉身洩美背蜜桃臀 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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