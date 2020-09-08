蝦皮購物的「9.9超級購物節」明（9日）起正式進入高潮，不僅逾30萬件商品全面5折起下殺，日的「9.9超級購物節」更將推出9.9限時不限量0元免運，所有用戶皆可領取不限量免運券，並於當天0時起內限時9分鐘結帳完畢，即可享有4大超商0元免運，另外再祭驚喜加碼9999盒MIT醫療級口罩，將於9日0時開始在蝦皮超市整點陸續加碼開賣，另外即日起至30日期間，還有天天下午5時也將不間斷釋出999盒MIT醫療口罩，以滿足台灣消費者的防疫需求。

蝦皮購物「9.9超級購物節」推出中衛素色系列醫療口罩，將於明（9日）當天下午4時開賣，原價600元，享5折300元優惠。（蝦皮購物提供）

此次開賣中的MIT醫療級口罩，當中就包含了3色福德口罩、清新宣言等，還有被瘋搶的中衛口罩，如月河藍月夜、潮橘、櫻桃紅、櫻花粉、軍綠及黑+綠撞色等特殊色限定款，而9日0時第一波將由福德3色口罩（櫻花粉）開始，原價435元，享活動價350元優惠，而凌晨2時、早上10時、下午2時及5時、晚上8時都將有搶購活動，而中衛的素色系列醫療口罩則將於下午4時開賣，原價600元，享5折300元優惠，要搶要快。