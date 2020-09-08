2020年9月9日，迪奧首度發起「迪奧999紅唇日」，與全球女性一同向迪奧傳奇紅唇致敬，首位台灣迪奧彩妝大使的賈靜雯也愛用「傳奇正紅#999」，表示這就是他展現氣勢的最佳武器！

1953年第一支「迪奧藍星唇膏」正式誕生，這款劃時代唇膏完美乘載迪奧先生對高級訂製服的熱情，與讓女性更美麗、更快樂的信念，上市迄今已延伸發表超過1,500個色彩，其中蔚為經典的「迪奧傳奇正紅#999」，源於向迪奧首款唇膏#9及#99致敬，今年9月9日為第一個「迪奧999紅唇日」，迪奧邀請女性一同以一抹迪奧傳奇紅唇，綻放專屬的自信與優雅，向傳奇致敬。

迪奧傳奇正紅#999。（圖／品牌提供）

賈靜雯擁有多重身分，不論是妻子、媽媽、演員、創業家，任何角色都能隨時完美切換的她，特別對迪奧藍星系列唇彩情有獨鍾，不論是經典「迪奧藍星唇膏」或是「迪奧超惹火唇膏」，都是陪伴她度過日常、完美上鏡、辛勤創業的最佳夥伴。

面對鏡頭時賈靜雯喜愛的唇膏色是「迪奧超惹火唇膏#436」，讓他展現上鏡自信魅力。（圖／品牌提供）

面對鏡頭時，賈靜雯表示特別鍾愛「迪奧超惹火唇膏#436」的磚紅暖色調，不僅一抹瞬間提亮膚色，其蘊含的花植精萃油成分，一抹潤澤雙唇，即使長時間拍攝，唇妝依然舒適完美，於鏡頭前輕鬆綻放柔美笑容。2019年，賈靜雯成功開創新事業，開啟創業家之路。一抹完美襯托膚色的迪奧藍星唇膏「傳奇正紅#999」，就是她會議上展現創業家氣勢的最佳武器。

賈靜雯日常則是愛用玫瑰色粉嫩唇彩「迪奧藍星唇膏#782」，能展現自然優雅的妝容。（圖／品牌提供）

當卸下工作光環後，賈靜雯則全心投入家庭生活，令人欽羨的美滿家庭生活照，不僅幸福地令人嚮往，零濾鏡的清新妝容更是網友討論話題。賈靜雯表示，私下最喜歡使用「迪奧超完美持久柔光粉底液」讓肌膚呈現清新透亮光采，只要簡單搭配溫柔百搭的玫瑰色粉嫩唇彩「迪奧藍星唇膏#782」，就能讓整體妝容優雅又顯活力。