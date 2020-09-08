歐舒丹光萃亮眼緊緻組，4200元。（歐舒丹提供）

歐舒丹前導雙星經典組，4050元。（歐舒丹提供）

歐舒丹光萃明星必買組，5450元。（歐舒丹提供）

歐舒丹蠟菊賦活系列全新升級上市發表會，明星商品蠟菊賦活系列及光萃家族。（歐舒丹提供）

頂級保養歐舒丹L’OCCITANE從「不凋花蠟菊」找到研發繆思，科西嘉島獨特的氣候與風土，孕育了含有高濃度乙酸橙花酯的蠟菊，從2001年品牌創辦人Olivier Baussan意外發現了蠟菊，將此用於保養中，至今歐舒丹科西嘉島永續供應鏈的蠟菊已作為品牌獨家使用，也跟品牌形象有密切相關。

經過長達6年研究，超明星商品蠟菊賦活系列再度進化，歐舒丹透過「超微分萃析法」提煉出「蠟菊超效醇萃」推出升級版，讓品牌愛好者可以在週慶期間，直接買到升級系列。

歐舒丹祭出比免稅店更低的優惠組合，下殺7折起，全新升級上市蠟菊賦活系列也在特惠之列，賦活青春密封組，包含蠟菊賦活極萃油30ml、蠟菊賦活極萃油30ml、蠟菊賦活極萃霜4ml原價9442元，優惠價6900元，下殺73折。光萃明星必買組，包含光萃肌活露50ml兩瓶、光萃肌活露5ml兩瓶，原價7680元，優惠價5450元，下殺7折，除了優惠在7折左右，另有周慶限定的加大版光萃肌活露75ml，4200元。