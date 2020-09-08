蟬聯日本13年銷售No.1的保養品牌怡麗絲爾ELIXIR，藉由先進的膠原蛋白科技，為肌膚注入源源不絕的彈潤能量，女星楊丞琳也是品牌愛用者！在今年眾所矚目的周年慶檔期，獻上超多豐富超值特惠組，讓消費者用最優惠的價錢一口氣買好買滿！

女星楊丞琳曾分享自己是一個非常熱愛保養的人，而且保養是不分時期「一年到頭都很認真保養」，這樣熱愛保養的他也是怡麗絲爾的愛用者，最常使用「小金管」多效彈潤美肌乳T+再使用遮瑕膏修飾黑眼圈就出門！

多效美肌組特價1440元約為售價8折，含怡麗絲爾多效彈潤美肌乳T+*2。（圖／品牌提供）

怡麗絲爾不僅僅是女星愛用品牌，也是網友好評不斷的人氣品牌。怡麗絲爾今年周年慶推出超人氣口碑明星特惠組，想要澎彈美肌的膠原蛋白控必敗口碑發燒組通通一應俱全，從基礎保養的彈潤保濕水T+、彈潤保濕乳T+到網路好評不間斷的「小金管」多效彈潤美肌乳T+，輕鬆入手最熱賣且絕不踩雷的回購率NO.1品項！

保養控一定要入手的澎彈金三角：彈潤美肌組(滋潤)特價2300元約為7.6折，內含怡麗絲爾彈潤保濕水T+170mL、怡麗絲爾彈潤保濕乳T+130mL、怡麗絲爾多效彈潤美肌乳T+35mL。（圖／邱映慈攝影）

乾性肌膚一年四季的保溼好夥伴：澎潤滿格組特價2400元約為6.7折，內含怡麗絲爾超澎潤彈力滿格乳霜45g、怡麗絲爾淨白柔膚乳T2 18mL*2、怡麗絲爾彈潤超抗皺眼唇精華乳V 2g*4。（圖／邱映慈攝影）

基礎保養做得好，集中修護也不能少，加強保濕是四季都必須的保養課題，超澎潤彈力滿格乳霜提供清爽好吸收的滿滿保濕力，輕乳霜入門首選非它莫屬；女生最擔心從眼睛開始洩漏年齡秘密，彈潤超抗皺眼唇精華乳V經日本官方證實可有效改善等級4的皺紋，去除小細紋絕對少不了這個好隊友，追求澎彈零死角的美肌控，絕對不能錯過周年慶檔期囤貨的絕佳時機！

遠離小細紋必入手：眼唇精華乳加大組特價3100元約為7.8折，內含怡麗絲爾彈潤超抗皺眼唇精華乳V(L)22g、怡麗絲爾彈潤超抗皺眼唇精華乳V15g。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看怡麗絲爾周年慶推出的組合太好買！並留言告訴小編你想入手哪一組～

★獎品內容 ｜ 怡麗絲爾小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/17

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。