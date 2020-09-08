喜愛自然日系妝感一定會愛上的品牌Celvoke，過去推出的「活采無瑕粉妝條」是品牌熱賣人氣底妝品項，今年秋天成分全新升級進化，同步推出結合三種功能的「玩色無瑕潤色盤」，打造高級感底妝一抹毫不費力！

Celvoke品牌精神追求底妝與肌膚融合的瞬間，能夠綻放生命力十足的勻透光澤，實現自然、輕透且無負擔的肌膚質感，呈現飽滿潤澤、令人難以抗拒的誘人光采，輕鬆打造完美無瑕的透明感底妝。Celvoke活采無瑕底妝系列推出兩款全新單品，在上色的同時，讓身為女人的自信更加提升，打造嶄新的自己。

Celvoke底妝中擁有超高人氣的活采無瑕粉妝條，在2020年9月推出升級進化版「活采無瑕粉妝條N」，天然無矽靈配方，同時具有絕佳延展性的光滑柔順質地，能緊密貼合肌膚，創造輕透且自然的質感妝容。成分添加椰子植物油成份及細緻珠光粉體，使遮瑕力、保濕度再升級，實現飽滿水潤的柔嫩膚觸，此外，更貼心將防禦力提升為PF50+/PA+++++，無論日常上妝或補妝，都能簡單上手，打造質感奶油肌！

Celvoke活采無瑕粉妝條N全新改版升級，打造水潤透亮且高遮瑕力的質感奶油肌。（圖／品牌提供）

另外推出新品「玩色無瑕潤色盤」結合腮紅底膏、粉底霜、遮瑕膏三種功能，輕鬆滿足所有補妝需求。其中遮瑕格擁有超高遮瑕力，一抹黑眼圈神隱，巧妙搭配的三種色彩能輕鬆將瑕疵修飾於無形，締造透明感無瑕美肌。

玩色無瑕潤色盤01 Pink手部試色。（圖／品牌提供）

玩色無瑕潤色盤02 Purple手部試色。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ Celvoke小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/17

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