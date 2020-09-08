鐵板燒龍頭的犇鐵板燒，特別與熊本及北海道和牛牧場合作，還有全台最大活海鮮供應商配合每日直送，推出超高性價比的精品美食。提供最高品質日本A5和牛，搭配鮑魚、龍蝦等進口活海鮮，NT1380起全新推出12道頂級私房料理，佐獨家日法烹調醬料，堆疊極致的味蕾享受。

全新料理長無菜單套餐供鐵板燒、燒肉兩種料理選擇，菜色將依據季節性、食材品質、創意性不定期更新。「極上A5和牛沙朗牛排」使用熊本縣的頂級品牌「和王」，是熊本縣生産的極上牛種，只有經過精心挑選的飼料飼養28個月以上。並獲得日本A5級和牛BMS 10-11，油花分佈均勻細緻，肉質嫩而多汁。「波士頓活龍蝦佐明蝦Bisque」產自加拿大、美國東北角六小州沿岸一帶，肉質富彈性味鮮甜，佐每日現熬48小時明蝦膏Bisque及台灣在地小農季節時蔬。

極上A5和牛沙朗牛排。（圖／邱映慈攝影）

「波士頓活龍蝦鉗佐烏魚子」將龍蝦鉗用鐵板蒸煮的方式烹調，產自加拿大、美國東北角六小州沿岸一帶，肉質富彈性味鮮甜，佐風乾的台南現刨野生烏魚子，野味十足。「龍蝦和風昆布湯」以蔬果為湯底每日現熬，加入柴魚昆布及鐵板香煎龍蝦蝦頭烹煮，每一口都品嚐得到來自海裡的鮮甜。

波士頓活龍蝦鉗佐烏魚子。（圖／邱映慈攝影）

「關東風壽喜燒」使用和牛職人特製獨家關東風壽喜燒醬汁，於鐵板上料理，將涮好的肉片沾上通過CAS認證雞蛋，滑嫩鹹香的滋味讓人欲罷不絕。另外可以用加價方式加購「和牛A5海膽月見壽司」，使用日本A5和牛，搭配日本北海道海膽以及松露月見醬，鮮嫩的口感，令人唇齒留香。

關東風壽喜燒。（圖／邱映慈攝影）

和牛A5海膽月見壽司。（圖／邱映慈攝影）

特別要注意的是料理長和牛鐵板燒的「鐵板板前區」座位僅有7席，供應時間為12:00pm、18:00pm、19:45pm三個時段，若想要在用餐時同步欣賞料理長親手處理食材的人一定要提早預約！