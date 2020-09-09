台灣許多人都是屬於敏感性肌膚，不但使用護膚產品需要特別小心，在換季時肌膚更是容易出狀況，可能會有乾癢、甚至紅腫的現象出現。台北市立萬芳醫院皮膚科主治醫師王筱涵醫師表示若曾發生敏感症狀，肌膚有記憶性，痊癒後更要好好保養，以免復發。王醫師進一步指出，想要有效改善肌膚敏感問題，遵守「舒敏保養三不做」，才能維持肌膚健康狀態。

1.脫屑不可去角質：敏感肌要「護角質」不是去角質，不當使用洗臉刷或磨砂膏類產品都可能讓肌膚變敏感。

2.紅腫刺癢不可敷臉：面膜或厚敷產品會讓肌膚負擔更大，若產品含有致敏成份會因敷臉密封住，導致敏感更嚴重。

3.敏感發作時不可過度按摩：敏感發生時要避免使用臉部按摩滾輪、小臉夾、導入儀等，容易加重物理性刺激讓肌膚受損加倍。

在日常抗敏修護保養，王醫師建議採「斷捨離」法則，即「斷絕敏感源」、「捨棄過多保養步驟」、「遠離成份複雜保養品」，並以冷溫水溫和清潔、一分鐘內快速解決、洗臉後立即舒緩保濕修護保養，避免乾澀緊繃。

在使用產品保養手法上，敏感肌建議以「輕拍」取代「按摩」降低過度刺激，若有合併油性肌或其他肌膚狀況，建議「分區塊保養」，不必全臉同瓶同量使用，每天正確肌膚舒敏保養、持續保持穩定皮脂膜防禦力，有效降低肌膚敏感發生率，讓敏感肌「忘記」敏感，記住肌膚最佳健康狀態。