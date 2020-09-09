南韓知名女星潤娥，近日接下彩妝品牌代言，在網路上公開一系列形象美照及廣告，影片中她一改過去清純形象，穿著超高衩晚禮服優雅現身，驚人的美貌與修長的白皙美腿再度讓網友忍不住暴動。

潤娥由女團少女時代出道後，清純形象深植人心，即使出道多年依然是不少男性心目中的女友理想型。2017年少女時代其他成員因合約到期離開後，潤娥便將事業重心轉往戲劇圈發展，陸續接演《總理與我》、《THE K2》、《王在相愛》等電視劇，並在去年以電影《極限逃生》創下超高票房成為一線女演員。 近日，潤娥經紀公司表示曾在2017年演出電影《機密同盟》的她，也確定接下《機密同盟2》，與前輩玄彬、劉海鎮等人再度攜手合作，令粉絲們相當期待。

在 Instagram 查看這則貼文 @yoona__lim 分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 19 日 上午 12:07 張貼

日前潤娥接下知名彩妝品牌雅詩蘭黛(ESTEE LAUDER)的代言，公開的廣告中潤娥再次化身維納斯女神，以一襲貼身的深藍色絲質晚禮服搭配一頭波浪長髮，往下一看開衩長裙秀出白皙長腿十分性感。

在 Instagram 查看這則貼文 Ayuuna Yoongie（@ayuuna94）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 7 日 上午 6:59 張貼

網友看了紛紛留言「潤娥總是這麼美」、「我被電慘了」、「她的腿還是一樣又長又美」、「女神又降臨了」。

在 Instagram 查看這則貼文 에스티 로더 공식 인스타그램（@esteelauderkr）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 6 日 下午 7:30 張貼