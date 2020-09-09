隨著K-POP文化在全世界發光發熱，偶像們的造型及髮型也成為大家爭相追隨的焦點。南韓網紅「會社員A」(회사원A)最近便針對女偶像的「固定瀏海」請來專業美髮師來解惑，並實測這些做法是否能真的在流汗、熱舞時都能保持完好的樣貌。

對於很多女生來說，想要將好不容易吹好的「空氣瀏海」維持在最好的弧度絕對是非常困難的事，因為只要在太陽底下待太久就會因為流汗造成變形、扁塌，加上風一吹可能髮型就毀了，但女偶像們卻絲毫不受熱舞流汗影響。

南韓網紅會社員A近日便找來女團御用髮型師黃東久(황동구)分享維持空氣瀏海的小技巧，首先將瀏海的髮根用小捲梳吹直、連同側邊的頭髮一同整理會更整齊，第二步用小支平板夾將瀏海稍微夾捲，第三步用梳子將髮根逆著梳增加蓬鬆度，最後用尖尾梳再次整理瀏海後噴上固定噴霧，再用吹風機加熱吹乾就完成。

女偶像熱舞「瀏海固定不動」網紅實測作法結局超狂（圖／YOUTUBE）

最後她以各種誇張的動作甚至倒立試圖破壞瀏海，瀏海卻完全沒變形，讓不少網友十分驚艷，紛紛留言「學了一課」、「原來瀏海可以這樣固定」、「超棒的小技巧」。