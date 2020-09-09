近年來大家對保養和養生越來越重視，養出美肌已經不只停留在外在的塗塗抹抹，內服調養也非常重要！美神契約4款熱賣的營養補充品特別邀請曾之喬擔任代言人，在簽約記者會中，喬喬化身希臘女神造型，以優雅亮麗長洋裝現身，大方分享她保持Q彈童顏美肌的秘訣！

曾之喬表示以前的老闆總是提醒藝人要自律的維持漂亮的好狀態，他一直把這個做法延續到現在，因此怎麼保養和維持好的狀態已經成為他生活中的一部分，無法三言兩語說清楚，是整體的生活習慣養成，不只是塗抹保養品，從飲食和營養補充品來補給身體需要的養分、養成運動習慣都是維持美麗的重要環節，缺一不可。

在 Instagram 查看這則貼文 曾之喬喬喬（@chiaochiaotzeng）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 14 日 上午 6:13 張貼

很多人以為想要維持好看的體態，一周就是要運動3、4次以上才足夠，但曾之喬分享其實如果一周只有運動一次，只要妥當安排訓練項目和課程，就已經非常足夠！曾之喬的健身頻率也不高，一周1、2次，但這個運動習慣已經持續2年多，以前會覺得一周運動一次會不會沒意義？詢問教練後了解，其實只要教練安排好強度和課程，只要每周紮實運動一次也很好，訓練也會有進度，而且會一直看到自己身形改變，姿勢也會優化！

在 Instagram 查看這則貼文 曾之喬喬喬（@chiaochiaotzeng）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 2 日 上午 6:33 張貼

曾之喬提醒相信專業非常重要，有些人會覺得運動還要去健身房請教練很浪費錢，但找到適合自己的教練其實可以幫你的運動打好基礎，像是喬喬的教練除了安排重訓，還會依他的狀況彈性安排皮拉提斯等其他課程，依照教練安排來運動他覺得運動更有效率和成果！喬喬建議如果預算不夠，可以仔細研究網路上專業人士的分享，或是2、3個朋友一起報名教練課程來省錢，絕對比自己摸索來得更有效也更安全。

在 Instagram 查看這則貼文 曾之喬喬喬（@chiaochiaotzeng）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 27 日 上午 2:59 張貼

曾之喬表示「想要越變越好，越變越美的第一步就是學會愛自己，花時間與自己相處」和美神契約的品牌宗旨不謀而合，但有些女生覺得自己漂亮，為什麼桃花總是不順？喬喬呼籲「大家不能騙自己！」很多時候女生會騙自己說「有自信就是漂亮」，這件事雖然也是對的，但你要注意你的「目標對象」是誰，招桃花這件事情跟做生意很像，如果你的「目標對象」很多人都不這麼認為，那你的市場就會變很小，當然也就比較不容易吸引喜歡的人。喬喬分享自己的有些朋友可能身材微肉，女生覺得他長得漂亮，但很多男生就是看不懂，所以他會吸引到的人就變少了。如果變漂亮介意的是想要快點脫單、或想要異性緣好能被很多男生喜歡，就要考慮到他們喜歡什麼，到底要吸引誰的目光？

在 Instagram 查看這則貼文 曾之喬喬喬（@chiaochiaotzeng）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 13 日 上午 6:35 張貼

喬喬進而分享，最近幾年自己大多時候的工作目標對象是女生，拍照也是以吸引女生的目光為主，但是男粉絲反而變多，後來有男粉絲老實表示因為喬喬身材很好所以被圈粉，原來是近幾年喬喬開始養成健身習慣還越來越養生，曲線變明顯，所以讓他發現很多男生還是喜歡看到身邊女生漂亮有信心、健康性感的，若想要招桃花，那麼把自己弄的健康漂亮很重要！