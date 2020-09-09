36歲女星楊丞琳過去以「可愛教主」封號走紅，出道邁入20周年依舊保養得宜，一張娃娃臉絲毫沒有歲月的痕跡，十分令人羨慕，近年除了跨足歌唱事業和戲劇圈，更靠穿搭功力吸粉，甚至與平價品牌聯名推出服飾，深受不少人喜愛。

私下的楊丞琳熱愛各類休閒風，十分擅長平價服飾混搭，近日她身穿一套中空裙裝出門，以短版白襯衫搭配直筒牛仔裙、白色高跟靴，當她一轉身，更有精緻的肩帶線條點綴美背，不經意的性感穿搭意外看起來超時髦。

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照片中，可看出楊丞琳透過短版上身，火辣秀出纖瘦的螞蟻腰，讓姣好的身材和曲線曝光，下半身在裙擺處呈現開衩設計，讓她逆天的美腿若隱若現，雖然實際身高只有162cm，卻看起來相當修長，加上她前陣子剪去一頭長髮，瞬間減齡五官也更立體。

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楊丞琳真實身材一曝光瞬間引發討論，讓粉絲們看了直呼：「很少看你那麼性感耶！不過我喜歡」、「真的好漂亮啦」、「這衣服穿在你身上好好看」、「丞琳的街巷文青照」、「轉角遇到丞琳」等。