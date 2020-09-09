繼全聯7日限量賣「中衛醫療口罩-防疫新生活紀念包」秒殺後，家樂福今（9日）起也在全台64間家樂福量販分店開賣，金門店則10日開賣，全台限量5472包。

5入裝彩色口罩，有4種顏色，包含河藍＋炫綠、月河藍＋黑、深丹寧＋炫霓紫、潮橘＋黑，每包5入＋1個口罩透明收納袋，售價149元，每家進貨量與配色不一定，每人限購1包，開賣時間詳洽各店公告。