中衞彩色口罩紀念包又來了 家樂福今限量開賣 03:122020/09/09 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 家樂福「中衛醫療口罩-防疫新生活紀念包」，149元。（家樂福提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼全聯7日限量賣「中衛醫療口罩-防疫新生活紀念包」秒殺後，家樂福今（9日）起也在全台64間家樂福量販分店開賣，金門店則10日開賣，全台限量5472包。 5入裝彩色口罩，有4種顏色，包含河藍＋炫綠、月河藍＋黑、深丹寧＋炫霓紫、潮橘＋黑，每包5入＋1個口罩透明收納袋，售價149元，每家進貨量與配色不一定，每人限購1包，開賣時間詳洽各店公告。 #口罩 #限量 #家樂福 #全台 #10 也許您會感興趣 其他人正在看 時尚熱門新聞 175cm辣模褲頭外翻 曬「蕾絲內衣小褲」超火辣 - 星光 - 時尚 24歲《神盾局特工》女星「全身脫光」洩性感之眼辣翻天 - 星光 - 時尚 女偶像透視網衣超惹火 「中門全開」辣秀內在美 - 星光 - 時尚 「最美小三」緊身衣竟挖空 轉身洩美背蜜桃臀 - 星光 - 時尚 這5種長相適合綁頭髮 散髮顯老又拖垮臉型 - 美妝 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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