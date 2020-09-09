女星吳卓源（Julia Wu）將於本週六(12日)舉辦「Julia 吳卓源 5:30 Live In Taipei」演唱會，她特別在IG上宣傳熱騰騰的演唱會週邊商品，從寬版OVERSIZE上衣到紋身貼紙都有，她同時化身最佳代言人，穿上身大秀美腿。

照片中，吳卓源綁起招牌的俏皮高馬尾，穿上俐落剪裁的T恤，運用下身失蹤的穿搭法，展現一雙修長的鉛筆腿，風格個性又不失性感，惹火美照一曝光立即吸引超過4萬多人按讚，超高人氣不愧是「鄉民老婆」。

在 Instagram 查看這則貼文 Julia Wu 吳卓源（@juliawu94）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 5 日 上午 5:36 張貼

另一組照片中，吳卓源則綁起雙邊低馬尾，擺出俏皮嘟嘴的表情，她寫下：「我來看有多少人沒發現我中分了。」只見她換上激短熱褲，90度大開纖瘦長腿，側身面對鏡頭的時候，更讓半個蜜桃臀一覽無遺，大尺度秀身材讓廣大粉絲嗨翻。

在 Instagram 查看這則貼文 Julia Wu 吳卓源（@juliawu94）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 4 日 上午 9:02 張貼

吳卓源的穿搭風格向來休閒又不失個性，從熱褲到裙裝，幾乎沒有她無法駕馭的衣服，粉絲們看了紛紛激烈回應：「美美噠」、「我滿腦都是腿」、「太香了吧」等。