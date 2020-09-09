香港女星陳芷尤（Apple）長相甜美、皮膚白皙，身高162cm的她有著34C、24吋腰身、 34的火辣三圍，光靠姣好的小腰精身材就在演藝圈竄紅，她先是在新加坡當模特兒隨後才出道，一雙水汪汪大眼睛搭配精緻五官，因而被網友們封為「小舒淇」，深受大票男性粉絲喜愛。

趁著疫情期間，陳芷尤也不忘找樂子，她近日在IG上曝光自己的戲水短片，並透露：「A mermaidful day！」影片中，只見她頭戴繽紛花圈，驚喜換上一身美人魚裝出場，在游泳池旁對著鏡頭放電，更隨著律動展現傲人車頭燈，渾圓豐滿的雪白雙峰讓粉絲們看了大飽眼福。

在 Instagram 查看這則貼文 apple cty 陳芷尤（@xoxoapo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 23 日 上午 4:40 張貼

陳芷尤光是換上比基尼就很誘人，沒想到這次加碼角色扮演，直接便成美人魚，可說是給足了粉絲福利，在水中她挑戰睜開雙眼游泳，不難看出身材勻稱又緊緻，纖瘦的水蛇腰都一覽無遺，下半身火辣搭配貼身的魚尾裙來突顯姣好的ㄦ字腰，吸睛畫面讓人看了好害羞。

在 Instagram 查看這則貼文 apple cty 陳芷尤（@xoxoapo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 23 日 上午 4:06 張貼

陳芷尤飽滿的好身材可說是女性們的一致目標，光是日常穿搭就能引起粉絲們關注，網友們看了接連大讚：「哇，漂亮到！」、「太正了」、「原來世界上真的有美人魚」等。