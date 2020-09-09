近來，社群力量顯得更為重要，Coach 2020 秋季系列全球形象廣告以「Coach Family」為概念主題，強調家庭的意義與價值；無論是原生家庭或是後天選擇的親人，親密無間的關係、堅不可摧的情誼以及現代家庭的力量，這都是秋季形象廣告頌揚的精神。

2020秋季形象廣告由Coach代言人Jennifer Lopez、Michael B. Jordan及水原希子共同演繹；同時，他們也邀請家人及形同家人般的摯愛朋友參與拍攝入鏡。秋冬形象廣告靈感來自於家庭生活，一系列未經任何修圖處理的影像及短片，而這些影像深刻傳達Coach秉持正向樂觀及兼容並蓄的品牌精神，激發觀眾忠於自我、展現個人風格。

Jennifer Lopez帶著母親Guadelupe Lopez、女兒Emme及兒子Max Muñiz一同入鏡。（圖／品牌提供）

Coach執行創意總監Stuart Vevers表示：「對我來說，社群、創造力跟建立永續的人際關係，這些向來是時尚界的正向特質。我很榮幸能跟Coach Family成員們一起分享人生故事，述說對他們來說無比重要的至親及好友，頌揚真誠、雋永的親密關係。」

Jennifer Lopez帶著母親Guadelupe Lopez、女兒Emme及兒子Max Muñiz一同入鏡。（圖／品牌提供）

2020秋季形象廣告以我們的「Coach Families」為主角。Jennifer Lopez帶著母親Guadelupe Lopez、女兒Emme及兒子Max Muñiz一同入鏡。水原希子則與妹妹水原佑果及兩隻貓Chiccho跟Bambi共同現身。

水原希子則與妹妹水原佑果共同現身。（圖／品牌提供）

2020秋季形象廣告以女士經典Signature Tabby手袋、男士Rivington腰包以及最新的CitySole休閒鞋成為重點手袋和鞋履。