寶詩龍（Boucheron）要價12億的Contemplation(沉思）系列珠寶華麗登台，即起在華山文創園區展至13日止，由於台灣是全球巡展的首站，加上Boucheron率先業界採用「氣凝膠」等新奇科技材質打造珠寶，不僅VIP想來一窺堂奧，就連珠寶同業也好奇私下探詢，品牌大使昆凌和歌手楊乃文受邀搶先鑑賞珠寶，忍不住頻頻讚嘆。

寶詩龍Goutte De Ciel主題氣凝膠主石項鍊，天然水晶包覆氣凝膠，約2075萬元。（Boucheron提供）

昆凌最喜愛Boucheron的蒲公英項鍊，以鈦金屬線上鑲滿一顆顆小玻璃珠和鑽石，金絲線自然的顫動，重現蒲公英隨風飄散的瞬間，她笑說她是典型的獅子座，珠寶多半是自己買，看到喜歡的東西會立刻下手，深怕錯過了會懊悔，幸好老公周董非常尊重她，不會管控她花錢，因此她已準備大肆採購，而且珠寶可以保值、將來可以留給女兒，很有意義。

Boucheron品牌大使昆凌出席珠寶展分享她的理財經，透露採買珠寶可以保值，將來還可留給女兒。（粘耿豪攝）

寶詩龍Avant le Frisson蒲公英主題項鍊，鈦金屬鑲嵌鑽石。（Boucheron提供）

楊乃文佩戴Boucheron雲朵指中戒和飛鳥單只耳環出席開幕晚宴，透露早在20年前她就很喜愛充滿重金屬龐克風格的指中戒和單耳環，感覺非常適合她，還笑說佩戴珠寶時保鏢都會隨身保護，就連上廁所也要跟著，讓她備覺尊榮。

楊乃文佩戴雲朵指中戒與飛鳥單耳環出席Boucheron珠寶展開幕派對。（粘耿豪攝）

寶詩龍Caresse de Plume主題項鍊，鑲嵌鑽石、珍珠母貝，825萬元。（Boucheron提供）

珠寶不應該是厚實沉重的石頭，壓痛妳的玉手、拉扯妳的粉頸和耳垂，限制女人的想像，束縛女人的自由。因此Boucheron創意總監 Claire Choisne創作的Contemplation(沉思）系列珠寶，要讓珠實輕如羽毛、如風、如雲、如飛鳥、如蒲公英，輕盈柔美，宛若無物。

其中一款以天空白雲輕盈感為靈感創作的Goutte de Ciel氣凝膠項鍊，採用太空總署（NASA）在太空用於採集星塵的神秘物質「氣凝膠」（Aerogel）為主石，成分是99.8%的空氣和0.2%的二氧化矽，實現了將白雲製成項鍊戴在胸前的瘋狂夢想，更是全場最受矚目的焦點，吸引不少VIP好奇想一探究竟。

Claire Choisne在專訪中指出，這件作品圓了她的夢想，氣凝膠的價值雖不能與鑽石相比，但對她來說卻是無價之寶，因為夢想與創意是無價的。

以白雲為靈感的Nuage en Apesanteur主題項鍊，是以近萬條鈦金線冠上近5000顆小鑽和近5000顆玻璃微珠，營造雲朵環繞粉頸的浪漫詩意。Fenetre Sur Ciel頸鍊則將以珍珠母貝的織網化為一片美麗的天空，再以染料塗上一抹藍天，綴以白雲，猶如在胸前開了一扇天空之窗，足足花了2000小時才得以完成。

寶詩龍Miroirs Infini主題戒，鑲嵌鑽石、天然水晶。（Boucheron提供）