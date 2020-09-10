當肌膚維持年輕緊實彈嫩，由內而外自體發光，即使不上妝，也擁有自然亮采好氣色，就像侯佩岑，今年42歲肌膚依然緊緻有光澤，自帶好命氣場！

回顧去年「極上御藏傳奇精萃」上市至今，讓無數愛用女性封存自己獨特之美，超越時間，于此永恆停駐。今年資生堂再次奢寵巨獻，全新頂級抗老全能乳霜「極上御藏傳奇霜」，超越巔峰創造逆齡傳奇，賦予肌膚煥然新生的極緻享受。而這款傳奇霜也是侯佩岑的最愛，侯佩岑特別推薦在保養時搭配拉提手技，不但能讓肌膚更澎潤，連黑眼圈都有感改善。

侯佩岑特別推薦在使用「傳奇霜」保養時搭配拉提手技。（圖／品牌提供）

「極上御藏傳奇霜」採用極上御藏系列獨家頂級成分：時光精華「延命草」和皇室御用極奢「綠鑽絲」，奢華注入全新「日本五島山茶花精萃」，結合資生堂研究室全能頂級抗老護膚科技，一抹奢華，高效能量修護肌膚，全面激活新生，顯著撫平肌膚細紋、改善暗沉及膚色不均，有感緊實輪廓，創造屬於妳的逆齡傳奇光采。

「極上御藏傳奇霜」採用極上御藏系列獨家頂級成分，創造屬於妳的逆齡傳奇光采。（圖／品牌提供）

「延命草」在日本險峻的高野山中被發掘，以其長壽及新生功能聞名，相傳弘法大師曾以延命草治癒旅途中生病的旅人；神奇修護能量也曾讓350歲的長壽神木再次開花，延續其生命力。「綠鑽絲」是稀有的日本絲，由日本皇室的皇后為保留，並傳承傳統日本文化所養殖。珍貴的綠色蠶絲繭產量僅有全球絲綢總量的百萬分之一，如鑽石中的粉鑽稀有且珍貴，綠鑽絲孕育在日本茂盛的山林裡，清澈的溪流旁。具細緻柔滑且優異的彈性及奢華光澤，賦予肌膚柔軟及強韌彈力，重現年輕光采，璀璨美肌。

傳奇霜其中的珍稀成分：時光精華延命草與御用極奢綠鑽絲，顯著撫平肌膚細紋、改善暗沉及膚色不均，有感緊實輪廓。（圖／品牌提供）

「山茶花精萃」來自罕見日本長崎五島的山茶花，並透過特殊方式萃取山茶花種子，逆境生長的山茶花堅韌且能夠忍受惡劣環境，極具旺盛生命力，能快速更新活化肌膚，打造健康肌底，高效能提升肌膚修護新生，激活青春光采，讓肌膚變得光澤細嫩。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出兩名粉絲，每人可獲得極上御藏傳奇霜6ml*1，價值NT2000元

★公佈時間 ｜ 2020/9/17

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