減重埋線是近幾年風靡的減重法，但是有不少民眾對於埋線有許多的疑慮。埋線越多是不是瘦得越快？埋線只能減重，還有其他療效嗎？這些都是民眾熱烈討論的問題。中醫師吳明倉特別針對網路上的常見疑慮詳細說明，並且強調埋線是短暫的侵入性治療，對人體傷害非常低，再輔以適當的運動、持之以恆的飲食控管，成果就能長久又有效。

部分民眾對埋線治療有隱憂，其實埋線安全性可以說相當高，應用範圍也很廣。除了追求曲線雕塑，常見症狀如頭痛、胃腸問題、失眠、月經不調與慢性疾病(中風、坐骨神經痛等)，只要適合的體質都可以應用埋線來處理和治療。

但是也有要注意的狀況：如孕婦、癲癇、蟹足腫體質、凝血功能異常等都不適宜進行療程。中醫師吳明倉也提到，看診時會有一些患者詢問是否一定要搭配中藥使用。「埋線是經由穴位刺激來達到療效，搭配中藥可從體內加強氣血循環與新陳代謝，加乘療效。」而埋線數量醫師會依照個人體質、四診合參，決定下針部位及針數，並不是埋愈多愈好。透過良好的診斷才能擁有安全又有效的治療。

療程後6至8小時內，埋線部位勿碰水，當天不可泡澡、泡溫泉，保持清潔乾燥。飲食建議要清淡為主，減少刺激性的食物。埋線後若局部酸脹感、疼痛，為羊腸線刺激穴位現象，若有瘀青情形可適度熱敷，約2至3日後會消退。若有出血等情形，此為埋線時微血管滲血造成皮下出血情形，用無菌棉棒按壓出血部位，再以OK繃覆蓋即可，不需過度擔心。若還是有疑慮，還是建議至診所詢問醫師。

中醫師吳明倉最後提醒，不管是哪種療程，若身體狀況不佳時，都不宜進行。且一定要有正確的觀念，｢雖然中醫埋線能夠加快、加乘曲線雕塑的效果，不過要從根本處理肥胖體質，還是需要持之以恆的飲食控制與適當的運動，才能保持理想身材。」