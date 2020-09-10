蔡詩芸擔任克蘭詩新品發表活動的嘉賓，今年34歲的他雖然當媽媽後整天要忙寶寶的事情，但肌膚依然水嫩緊緻，他甚至透露現在保養時間只剩下5分鐘，所以一定要精準保養，才能維持最佳狀態！

蔡詩芸表示生寶寶後，保養的時間只剩下5分鐘，從6點起床餵寶寶第一餐起，一直要忙到晚上9點寶寶睡覺，整天屬於自己的時間剩下非常少，不過他也樂觀的表示想做的事情在當媽媽前都做完了，所以現在這樣圍繞著女兒的日子他其實很享受！

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蔡詩芸現在育兒是餵全母乳，就連睡眠中途都要中斷起來餵寶寶，因為睡眠不足，容易有黑眼圈，肌膚也會比較乾燥，所以晚上每次起床都會喝一大杯水補充水份。珍貴的5分鐘保養時間，他一定會使用的是化妝水、乳液、眼霜，尤其他非常重視眼霜的步驟，因為媽媽遺傳給他一雙大眼睛，他又很愛笑，很容易會有表情紋，所以媽媽也提醒他要好好保養，因此蔡詩芸從18歲就已經開始擦眼霜！

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蔡詩芸分享自己眼周保養的秘訣，就是使用適當滋潤度的眼霜來按摩眼周，會使用有拉提效果的眼霜擦在眼角、眼下，蔡詩芸提醒如果眼周太滋潤會有小肉芽，因此他不會擦過量，也不會用太油的眼霜。蔡詩芸推薦眼周有浮腫困擾的人可以在擦眼霜的時候邊按邊往上拉提，近期愛用的就是暱稱為「賽車眼霜」的克蘭詩新品全效緊緻眼霜，塗上後搭配一點簡單的小按摩，就能讓黑眼圈和泡泡眼大大改善，眼睛周圍也能更緊緻。

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若出席重要活動前想要消水腫，蔡詩芸推薦使用比較硬的滾輪來按摩臉部，像是這次活動前一晚他發現臉部有些水腫，隔天起床就很努力用較硬的金屬滾輪來按摩臉部，他覺得可以刺激皮膚表面循環，讓臉部水腫比較快消下去。蔡詩芸也推薦在敷面膜前使用按摩滾輪，先讓臉部循環變好，再使用面膜，感覺能讓肌膚吸收更好，保養也更有感。