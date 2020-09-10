被媒體封為「亞洲第一美」的35歲韓國女星克拉拉(Clara/李成敏)，經常透過IG與粉絲互動分享生活與穿搭，在近日更新的照片中，她穿著緊身洋裝對著鏡頭擺出各種POSE，火辣的S曲線展露無疑吸引超過上萬人點讚。

克拉拉擁有亮麗外表與魔鬼般的好身材，2004年自網絡美女照片競賽中獲得第一名後逐漸受到注意，2006年便進入演藝圈，陸續在《童顏美女》、《拜託了，機長》、《急診男女》、《大力女子都奉順》等電視劇中露面，2018年開始轉往大陸發展後也在《情聖》、《胖子行動隊》、《沉默的證人》等片中獲得不錯的成績，人氣逐漸攀升。

在 Instagram 查看這則貼文 ❤️CLARA 클라라❤️（@actressclara）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 21 日 下午 10:02 張貼

近期受到新冠肺炎疫情影響，克拉拉雖被迫回到韓國防疫，但她還是不斷透過IG及YouTube頻道與粉絲們互動，在這兩日公開的穿搭照中，克拉拉穿著一件灰色的貼身洋裝，側邊粉色及白色條紋的設計更顯腰身，而她為了展示條紋特別側身變換多個姿勢展現。精緻的臉蛋加上完美的身材曲線，令網友看得臉紅心跳。

紛紛留言「該死的性感」、「怎麼可以這麼美」、「這件衣服太顯身材了」、「克拉拉一直都這麼辣」。