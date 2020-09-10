來自美國的40歲好萊塢女星凱薩琳·華特斯頓(Katherine Waterston)，日前帶著新作品《未來世界》前往威尼斯影展。在登上紅毯前，先行公開她在威尼斯海邊所拍攝的寫真，火辣的穿搭秀出凹凸有致的身材曲線，吸引網友們熱烈討論。

凱薩琳擁有精緻的五官及180cm的高挑身材，自2007年演出電影《全面反擊》後，便憑著精湛的演技陸續在《性本惡》、《胡士托風波》、《史帝夫賈伯斯》等電影中演出，2016年開始在《怪獸與牠們的產地》中飾演女正氣師波本蒂娜一角後再次爆紅，成為家喻戶曉的知名女星。

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而近日受邀出席「第77屆威尼斯影展」的她，在登上紅毯前已在美麗的威尼斯海灘上拍下多張美照，在公開的照片中她穿著鵝黃色貼身洋裝，展現前凸後翹的身材，沒想到一轉身側面及背面全挖空，辣秀美胸曲線及白皙美背，十分性感吸引眾人的目光。

不過她在受訪時竟自爆，3月時曾得到新冠肺炎，住院治療了1個多月、體重也掉了10kg，如今恢復健康也讓她更重視防疫的重要性。另外，影展結束後她將留在英國拍攝《怪獸與牠們的產地》系列電影第3部的拍攝，預計電影將於明年底上映，備受影迷們期待。

在 Instagram 查看這則貼文 mcgonagall（@fantasticgoldstein）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 7 日 下午 1:58 張貼